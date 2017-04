IGAI abre processo disciplinar à intervenção da PSP no estádio da Luz

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu esta segunda-feira um processo disciplinar relacionado com a intervenção da PSP junto de adeptos antes do jogo de futebol entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, no sábado.



"A IGAI instaurou processo de natureza disciplinar no sentido de apurar todo o circunstancialismo decorrente das imagens captadas e postas a circular por canais televisivos e na Internet", avança aquele organismo de fiscalização de atuação das polícias, numa resposta enviada à agência Lusa.



A IGAI admite avocar o processo disciplinar aberto pela PSP a um dos polícias que, antes do início do jogo, terá agredido um dos adeptos.









A direção nacional da PSP adianta que, após o visionamento das imagens, divulgadas por diversos órgãos de comunicação social, "foi imediatamente determinada a instauração de processo disciplinar para apurar todas as circunstâncias da ocorrência".



O processo disciplinar decorre na Unidade Especial de Polícia (UEP), que integra o Corpo de Intervenção da PSP, do qual faz parte o polícia alvo do processo disciplinar.



A Polícia de Segurança Pública fez no sábado um balanço final de 11 detenções considerando que estes adeptos tiveram comportamentos que consubstanciaram práticas ilegais ou crimes.



