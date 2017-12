Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iglus, trenós e glaciares formam o postal perfeito em Nunavut

Ártico do Canadá é o maior e mais novo território do país. Metade dos ursos polares do mundo vivem aqui.

Por Patrícia Lima Leitão | 12:14

Conhecer e explorar o território de nunavut, no Canadá, onde se encontram 50% dos ursos polares do Mundo, é sinónimo de aventura, mas nunca sobre quatro rodas.



Com uma área de cerca de dois milhões de quilómetros quadrados, apenas 32 são de estrada pavimentada. Para se deslocar entre comunidades, a maioria das pessoas viaja em meios aéreos; alguns moradores andam de barco no verão e de ‘snowmobile’ sobre rios e lagos congelados no inverno.



Ao cruzar-se com o povo inuit, que habita as áreas de Nunavut, aprenda algumas palavras de inuktitut (idioma local) e conduza uma matilha de cães de trenó com os esquimós, os melhores parceiros nas caminhadas sobre o gelo na zona mais ártica do país.



Sol da meia-noite chega em tons avermelhados durante o verão

O sol da meia noite chega em março a Nunavut e prolonga-se até meados de setembro. Durante todo o verão os dias são intermináveis, com quase 24 horas de luz, favorecendo cruzeiros e passeios de caiaque.



Conhecida por ser a ‘terra do sol da meia-noite’, Nunavut proporciona, por essa altura, aventuras noturnas onde poderá desfrutar da luz do dia pela noite dentro.



A combinação entre o brilho de um pôr do sol prolongado e do nascer do sol confere tons avermelhados aos contornos da paisagem com uma beleza natural.



Pesca no Ártico

O modo de vida tradicional dos esquimós inclui a pesca e a caça, com a utilização da gordura de baleias, focas e ursos na alimentação. Se tiver a oportunidade de passar pelo território de Nunavut, poderá também usufruir da experiência de pescar uma vasta variedade de peixes, como os salvelinos do Ártico.



Ocupando uma área pouco maior do que a da Amazónia, Nunavut (‘nossa terra’, no idioma local), é uma profusão de glaciares e ilhas, ocupadas por 35 mil habitantes. A porta de entrada é a cidade de Iqaluit, que é também a capital.



Há 17 anos, Nunavut tornou-se o mais novo território do Canadá, depois de se separar dos Territórios do Noroeste.