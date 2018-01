Imagem de filha de Irina e Bradley Cooper derrete a Internet

Lea de Seine está quase a completar um ano.

Uma imagem familiar de Irina Shayk e Bradley Cooper na praia acompanhados pela filha de ambos, Lea de Seine, está a derreter a Internet. Esta é uma das raras imagens da menina, que completa um ano no próximo mês de Março.De acordo com o Instagram da CelebsElite, onde a fotografia foi partilhada, a modelo e o ator levaram Lea à praia em Los Angeles, nos Estados Unidos, no passado dia 23 de janeiro.Na imagem é possível ver a felicidade dos pais a olhar para a menina, vestida com uma roupa branca.Também o site TMZ, especializado em notícias de celebridades, noticiou este passeio mostrando Bradley Cooper sempre muito atento a Lea.