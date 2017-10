Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo paga cuidados médicos a centenas de feridos dos incêndios

Notícia foi avançada por Kátia Aveiro.

09:43

Cristiano Ronaldo pagou os cuidados médicos necessários a 370 pessoas que firacaram feridas devido aos incêndios que consumiram o país no fim de semana passado.



A notícia foi avançada por Kátia Aveiro, irmã do jogador, que partilhou um 'post' de uma página de facebook, onde confirma o gesto solidário do irmão.



De recordar que o internacional português costuma mostrar-se sempre solidário com estes acontecimentos.