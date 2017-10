Dominado fogo em Chaves

Chamas destruíram armazém durante a madrugada.

Por Lusa | 04:54

O incêndio que lavra desde quarta-feira em Chaves, no distrito de Vila Real, foi dado como dominado esta madrugada, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



O fogo, que deflagrou na tarde de quarta-feira na freguesia de Vilas Boas, entrou em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) pelas 03h49, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.



Cerca de uma hora depois, apesar de dominado, o incêndio em Chaves ainda mobilizava 240 operacionais e 70 meios terrestres.



Fonte dos Bombeiros de Vidago disse à agência Lusa, ao início da madrugada, que o incêndio destruiu um armazém agrícola e uma casa devoluta.



Pelas 9h00 desta quinta-feira, peramanciam no teatro de operações 222 operacionais, apoiados por 69 viaturas.