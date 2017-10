Fundo da Universidade de Coimbra apoia alunos afetados pelos fogos

Estabelecimento de ensino vai atribuir subsídios de emergência.

Por Lusa | 09:24

Os estudantes da Universidade de Coimbra (UC), cujos agregados familiares tenham sido atingidos pelos incêndios, podem requerer subsídio de emergência do Fundo de Apoio Social, anunciou esta terça-feira a instituição.



Os Serviços de Ação Social da UC informam que os estudantes "provenientes dos concelhos atingidos pela catástrofe dos fogos florestais" de outubro deste ano e "cujas famílias tenham sido afetadas poderão requerer a atribuição de subsídios de emergência do Fundo de Apoio Social".



Numa nota de divulgação do apoio, aqueles serviços da UC indicam ainda que os alunos que se encontrem naquelas condições deverão expor a sua situação e apresentarem, assim, a sua candidatura à atribuição do subsídio.



O requerimento expondo a situação, poderá ser feito através de mensagem privada através do Facebook (facebook.com/ServicosAcaoSocialUC), pelo telefone (239 855 950 ou 939 855 958) ou por e-mail (gabadmin@sas.uc.pt).



Os estudantes poderão ainda apresentar a sua candidatura presencialmente, junto do Núcleo de Bolsas dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC), no Polo I da Universidade, na Alta de Coimbra.



Aqueles serviços disponibilizam informação detalhada sobre a medida e condições para aceder ao apoio na sua página na internet.