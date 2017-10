Fogo com quatro frentes continua ativo no concelho de Tondela

No concelho já morreram duas pessoas, em Lajeosa do Dão e Saldonas.

Por Lusa | 20:07

As chamas continuam a lavrar, ao início da noite desta segunda-feira em quatro frentes no concelho de Tondela, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, José António Jesus.



"Estamos com quatro frentes de incêndios florestais a ameaçarem algumas áreas, em particular está um foco muito intenso na zona de Sabugosa, Parada de Gonta também tem uma frente e S. Miguel do Outeiro. Também na Serra do Caramulo ainda há atividade relevante", descreveu.



De acordo com o autarca, esta é uma fase em que as corporações de bombeiros do concelho se encontram empenhadas no combate às chamas há praticamente 24 horas consecutivas, precisando de descanso.



"Estamos a tentar enquadrar recursos para essa fase de substituição. A noite parece que poderá ter temperaturas mais baixas e alguma humidade mais favorável, para tentar que estas quatro frentes possam ser atenuadas", acrescentou.



No concelho de Tondela contam-se duas vítimas mortais em consequência direta dos incêndios: "uma pessoa da Lajeosa do Dão e outra de Saldonas, tendo ainda falecido um homem em Canas de Santa Maria de ataque cardíaco, por pânico e ansiedade".



"Também arderam perto de uma centena de habitações principais e secundárias", concluiu.