Índia abençoada

Neste campo de fé hindu, no alto de montanhas, o templo de Savitri e o Pap Mochani também devem ser tidos em conta para uma visita demorada. Nestes locais de culto, a vista é sempre privilegiada.



Sagrada e multicolorida, a cidade de Pushkar, que quer dizer ‘flor de Lótus’, leva muito a sério a fé hindu, mas também sabe descontrair-se nas zonas dos mercados. Aqui há muito para descobrir: desde o artesanato para todos os gostos, à restauração variada (a comida vegetariana reina por estes lados), passando por espaços de ioga e meditação e oferta hoteleira aprazível.

Reflexos de uma Índia que se orgulha das suas raízes e gaba o bem-estar.



Ida à ‘cidade rosa’

Andar de transportes na índia é um desafio que vale a pena enfrentar e Jaipur, a maior e mais populosa cidade do Rajastão, fica a 145 quilómetros de distância de Pushkar. De carro fica a cerca de duas horas, enquanto de comboio (só para os mais corajosos…) pode chegar às cinco ou seis de viagem.



Conhecida como a ‘cidade rosa’, que serviu de cenário à telenovela brasileira ‘Caminho das Índias’, Jaipur tem outra escala (são mais de três milhões de habitantes) e muitos vestígios palpáveis de uma grande história milenar, com palácios de marajás a darem o mote.



Caótica e ruidosa, compensa com atrações como o Forte Amber, o Hawa Mahal (o ‘Palácio dos Ventos’, com quase mil janelas), o Jaigarth Forth ou o Albert Hall Museum. Há excursões pela cidade a bons preços e ainda passeios de elefante para os interessados.



Estar no ‘top 5’ dos locais sagrados do hinduísmo na índia traz um peso com o qual Pushkar lida bem. Na semana em que o primeiro-ministro António Costa se deslocou a este país, as atenções voltaram-se de novo para os seus encantos. No caso de Pushkar, as ruas arejadas, um lago de águas turvas banhado pelo sol e centenas de turistas descontraídos, muitos deles herdeiros do espírito hippie, dão o mote. A cidade é mais discreta do que outras do estado do Rajastão e é também uma boa oportunidade para passear a camelo.Os montes em torno da cidade, nem sempre áridos, pedem um passeio que se faz diariamente, de vários pontos, com os camelos a caminharem a um ritmo dengoso por dunas, mas também muito próximo de ruelas e de gente com um sorriso para quem passa.Em Pushkar, este animal é um símbolo, muito por causa da feira que lhe é dedicada anualmente em novembro, com milhares de pessoas, entre vendedores ambulantes, homens santos ou simples forasteiros, a concentrarem-se com camelos trajados com celas coloridas a serem negociados ao melhor preço.Com perto de 15 mil habitantes, o centro de Pushkar reúne o mais pitoresco e místico que a Índia heterogénea tem para oferecer. Além do lago com o nome da cidade, há 52 ‘ghats’ (escadarias de acesso à água) onde uma multidão de fiéis se banha diariamente em busca da purificação. Na bênção do lago, é preciso tirar os sapatos e receber uma bacia prateada com pétalas de flores, coco e tinta vermelha, com direito à célebre marca na testa. O demorado ritual inclui mensagens sagradas, desejos de felicidade, uma pulseira no braço e uma doação de alguns euros.