India Malhoa alvo de críticas por aspeto "plástico"

Filha de Ana Malhoa publicou um vídeo no Instagram que levantou a polémica.

19:07

Uma publicação partilhada por India Malhoa (@indiamalhoa) a 5 de Jan, 2018 às 12:49 PST

Um vídeo publicado por India Malhoa na rede social Instagram está no centro de uma polémica. A jovem cantora foi acusada por alguns dos seus seguidores de se apresentar com "demasiada maquilhagem", chegando mesmo a apresentar um aspeto "plástico".India já se veio defender destas acusações: "Sou um ser humano normal, tenho 18 anos e sou feliz. Não tenciono querer parecer mais velha, ou ‘plástica’, mas sim bem comigo mesma e a cada dia ser mais feliz ainda"."Sejam felizes, parem de ser cruéis e não critiquem ou julguem que se sente bem com o corpo e com a mente, somos todos seres humanos", acrescentou na mesma rede social.A jovem cantora tem um estilo semelhante a Kylie Jenner, socialite irmã de Kim Kardashian.