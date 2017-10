Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

India Malhoa em guerra com o pai

'Ex' de Ana Malhoa deixou recado nas redes sociais.

08:27

India Malhoa celebrou 18 anos na passada quarta-feira e, nas redes sociais, o pai da jovem, Jorge Moreira, deixou perceber o clima de tensão que a família vive. "Nada dói tanto como sentir a ingratidão de um filho. É sentir que fracassámos; que todo o amor e dedicação foram em vão. Dói, é verdade, mas mesmo assim luto contra a frustração e jamais vou desistir", fez saber o produtor através das redes sociais.



Desde que se separou da cantora Ana Malhoa que Jorge Moreira vive uma relação conflituosa com a filha. No entanto, mostra-se disponível para fazer as pazes.



Cenas quentes com namorada

Jorge Moreira tem uma nova namorada. Nas redes sociais, tem partilhado várias fotografias ousadas com Maria Ribeiro.