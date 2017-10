Fãs comparam beleza da filha de Ana Malhoa com a da socialite norte-americana Kylie Jenner.

Por Rita Silva Resendes | 01:30

Quem a viu e quem a vê. De menina tímida a ‘sex symbol’, India Malhoa tornou-se num verdadeiro furacão das redes sociais. Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, a única filha de Ana Malhoa, que completou 18 anos no início do mês, tem por hábito divulgar fotografias ousadas e arrojadas.