Atriz da SIC casou com a diretora de Programas do canal há uma semana.

Por Vânia Nunes | 01:30

Casada com Gabriela Sobral há uma semana, Inês Herédia está a viver uma das melhores fases da sua vida. A atriz de 28 anos já não esconde a relação com a diretora de Programas da SIC e, nas redes sociais, partilhou uma foto onde surge na cama com a aliança de casamento em destaque.