Inquérito revela hiato de 36 minutos entre alerta e combate ao incêndio no Túnel do Marão

Por Lusa | 22:15

O inquérito ao incêndio num autocarro dentro do Túnel do Marão revela um "hiato temporal" de "36 minutos" entre o alerta e o início do combate e aconselha uma revisão dos procedimentos para agilizar a chegada dos meios

Um autocarro de passageiros ardeu a 11 de junho de 2017 dentro do Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4), que liga Amarante a Vila Real e na sequência do incidente o secretário de Estado da Proteção Civil ordenou a realização de um inquérito pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O documento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, aponta algumas lacunas e faz recomendações a nível, por exemplo, da revisão dos planos de Emergência e de Intervenção dentro da infraestrutura, que totaliza 5.665 metros.