Irina arrojada no regresso à moda

Três meses depois de ter sido mãe, Irina Shayk regressou ao trabalho. A modelo russa partilhou a novidade com os fãs e desvendou algumas fotos da nova campanha da coleção Outono-Inverno para a marca italiana Blumarine.A ex-namorada de Cristiano Ronaldo mostra-se em boa forma depois de ter desfilado sem pudores na passadeira vermelha do Festival de Cannes, onde ainda era bem visível a sua ‘barriguinha’ saliente.A nova produção, inspirada no lado romântico e sensual da mulher, arrancou vários elogios aos seguidores da modelo russa, de 31 anos. As fotos que tem partilhado têm feito as delícias dos fãs, que elogiam a sua silhueta e a sua beleza. Recorde-se que Irina foi mãe no final de março da pequena Lea de Seine, fruto da relação que mantém com o ator Bradley Cooper.