Irina Shayk brilha como cowgirl em calendário sexy

Veja o vídeo da produção da modelo russa no calendário advento da Love Magazine.

20.12.17

Depois de ter sido mãe, Irina Shayk voltou a mostrar o seu lado mais sensual ao pousar para a revista Love. A modelo russa foi protagonista do dia 20 de dezembro em que a inspiração foram os 'cowboys'.

"Adorei fazer o Love Advent porque é sempre divertido mostrar este lado selvagem e louco, que me fazem lembrar as celebrações russas de Natal", disse a modelo numa entrevista.

Irina Shayk voltou a exibir a silhueta fantástica, dez meses depois de ter sido mãe de Lea, fruto da relação com Bradley Cooper.

De recordar que Sara Sampaio foi protagonista do dia 6 de dezembro do Love Magazine, onde mostrou as partes íntimas ao fazer golpes de karaté.