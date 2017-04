Irina Shayk revela sexo e nome de bebé

Uma fonte próxima do casal disse ao E! que Bradley e Irina estão felizes e sentem-se abençoados.

A ex-namorada de Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper tiveram o primeiro filho e fez-se segredo sobre o nome e o sexo do bebé.A criança terá nascido no início do mês e só agora foi revelado que se trata de uma menina e que se chama Lea de Seine Shayk Cooper, avançou o E!.O nome terá origem francesa.