Irmã de Kim Kardashian confirma gravidez

Khloe publicou fotografia da barriga saliente nas redes sociais.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 20.12.17

Depois de alguns meses de especulação é oficial: Khloe Kardashian, irmã da socialite norte-americana Kim Kardashian, está grávida. A estrela de reality shows confirmou nas redes sociais que está à espera do primeiro filho, fruto da relação com o namorado Tristan Thompson.

"O meu maior sonho concretizou-se. Vamos ter um bebé! Esperei e pensei muito, mas Deus tinha um plano. Ele sabia o que estava a fazer. Só foi preciso confiar Nele e der paciente", escreveu Khloe Kardashian no Instagram, no texto que acompanha uma foto da sua barriga, com as mãos da socialite e do pai do bebé.

"As vezes nem consigo acreditar que o nosso amor produziu vida! Tristan, obrigado por me amares como amas. Obrigado por me tratares como uma rainha!Obrigado por me fazer sentir bonita em todas as ocasiões. E mais do que tudo, obrigado por fazeres de mim uma MÃE. Tornaste esta experiência mais mágica do que alguma vez sonhei. Nunca irei esquecer o quão fantástico tens sido durante este tempo. Obrigado por me fazer tão feliz, meu amor!", continua Khloe Kardashian.

Desde setembro que começaram a surgir rumores de que Khloe Kardashian, de 33 anos, estaria grávida, mas a socialite nunca confirmou as informações. Agora, Khloe agradece todo o apoio recebido.

"Obrigado a todos pelo amor e vibrações positivas! Eu sei que temos mantido isto em silêncio, mas queríamos aproveitar este momento em família e amigos próximos enquanto pudéssemos. Aproveitar os primeiro momentos em privado. Obrigado a todos por entenderem. Estou muito agradecida, excitada, nervosa, ansiosa, feliz e assustada, tudo ao mesmo tempo. Mas é o melhor conjunto de sentimentos que alguma vez tive na vida", conclui Khloe Kardashian na publicação.