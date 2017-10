Irmã de Mickael Jackson perde 31 quilos

Cantora surpreende com fotografias no Instagram.

Janet Jackson tem partilhado fotografias nas redes sociais que aparentam uma mudança no seu corpo. No entanto, nenhuma delas mostrou a mudança radical que se viu na festa realizada depois do seu concerto, esta segunda-feira, em LA, nos EUA.

A cantora tem 51 anos e foi mãe do seu primeiro filho em janeiro deste ano. Ao longo destes nove meses perdeu trinta e um quilos e a sua forma física invejável não passa despercebida. Janet foi fotografada numa festa com uma saia em pele justa e uma blusa transparente com os ombros descobertos.

Paullete Sybliss é o 'personal trainer' responsável pela transformação da artista. Janet apostou em recuperar a forma física que tinha antes de engravidar do seu primeiro filho, Eissa, resultado do seu relacionamento com Wissam Al Mana, um magnata originário do Catar. A relação da cantora e do empresário já terminou.