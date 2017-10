Atriz perde pensão de alimentos que recebia do ex-futebolista desde que os dois se separaram há cerca de dez anos.

Por Rute Lourenço | 08:23

O Tribunal de Família e Menores estipulou que Isabel Figueira e César Peixoto vão passar a dividir a guarda do filho, Rodrigo, de 11 anos, que ficará agora metade do mês em casa da mãe e a outra em casa do pai. Desta forma, Isabel, que é uma das estrelas do programa ‘Biggest Deal’, da TVI, deixa de receber a pensão de alimentos mensal, no valor de 1184 euros, que ficou decidida em tribunal na altura do divórcio.