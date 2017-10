Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iva Domingues diverte-se em festa do cantor Drake

Apresentadora partilhou vários vídeos do aniversário.

08:42

Depois de uns dias em Portugal, onde aproveitou para matar saudades da família, Iva Domingues voltou a rumar até aos EUA.



E foi em Los Angeles que a apresentadora marcou presença no aniversário do cantor Drake.



Iva fez questão de partilhar nas redes sociais vários vídeos da festa, sendo visível a animação no espaço noturno.



A apresentadora mostrou-se divertida e muito bem-disposta, e fez ainda questão de mostrar aos seguidores que também o ator Leonardo DiCaprio esteve presente na festa dos 31 anos do cantor.