Ivete Sangalo apaixonada pela voz de Salvador Sobral

O vencedor da Eurovisão dá voz ao tema de abertura da novela da 'Globo'.

18:28

Ivete Sangalo está deliciada com a voz de Salvador Sobral. A cantora, de 45 anos, descobriu o tema "Amar pelos Dois" enquanto assistia ao genérico da novela da Globo, Tempo de Amar, e ficou apaixonada pela voz do cantor.



"Que voz linda de abertura de Tempo de Amar! Quem é que eu não conheço?", perguntou a cantora aos seguidores, no vídeo que publicou no Instagram.



Mais tarde, Ivete Sangalo partilhou uma imagem do Spotify do cantor português e mostrou-se satisfeita com esta nova descoberta.