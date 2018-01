Esta foi a última atuação da cantora antes da paragem para ser mãe.

uero desejar um ano novo bem maravilhoso. Uma imagem de amor. Que Deus nos cubra de bençãos, saúde, amor e muitas alegrias nesse ano de 2018".





Ivete Sangalo está grávida de gémeos mas isso não a parou de dar uma atuação inesquecível na passagem de ano de Salvador. Com uma roupa brilhante, a cantora brasileira deu um espetáculo energético até à contagem decrescente até 2018 onde, depois, pediu ao público para se sentar."Vocês se importam se eu cantar sentadinha? Eu estou muito pesada e não me consigo movimentar. É tanto amor que está pesando", confidenciou aos fãs.No Ano Novo em Salvador a cantora fez questão de interpretar os seus êxitos para delírio dos fãs.Esta foi a última atuação de Ivete antes de fazer uma paragem e dar à luz os dois bebés.Sangalo deixou ainda uma mensagem para os seus fãs no Instagram: "Q