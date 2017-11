Filha de Cristiano Ronaldo e Georgina já nasceu

Jogador partilhou fotografia em família após o parto. Alana Martina já nasceu.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes!", escreveu Cristiano.

A filha de Cristiano Ronaldo e de Georgina Rodriguez nasceu este domingo. O jogador partilhou uma fotografia com a filha, com Cristianinho e com a namorada após o nascimento da menina. "A modelo espanhola deu entrada no Hospital Universitário Quirón de Madrid na manhã deste domingo para dar à luz Alana Martina, a quarta filha de Cristiano Ronaldo.A unidade hospitalar escolhida para o parto da bebé fica na localidade de Pozuelo de Alarcón, perto da urbanização La Finca, onde reside o craque português com a família.De acordo com a imprensa espanhola, Gio foi acompanhada pela médica Inés Tamarit e que trouxe ao mundo a pequena Alana. A escolha da médica para acompanhar o nascimento da bebé não terá sido em vão: Inés Tamarit é a coordenadora da Unidade de Diagnostico Pré-Natal do hospital madrileno e ainda uma das mais reputadas profissionais na especialidade de obstetrícia em Espanha.O jogador do Real Madrid já é pai de Cristiano Jr, de sete anos, e ainda dos gémeos Eva e Mateo, nascidos este ano.Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo escolheu a redes sociais para felicitar o irmão pelo nascimento da pequena Alana Martina."Parabéns meu irmão, tão feliz por vocês mais uma bizalha para tirar o juízo à tia. Deus é maravilhoso", escreveu Elma na mesmo imagem que o melhor jogador do mundo escolheu para revelar ao mundo o nascimento do seu quarto filho.