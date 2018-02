Já pode comer os famosos bifes da Portugália no Amoreiras

Cervejaria abriu um novo balcão em Lisboa.

Se é fã dos bifes cobertos de molho da Portugália saiba que agora pode também deliciar-se no mais recente balcão da conhecida cervejaria, no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa.

O espaço, de 48 metros quadrados, abriu em dezembro, apenas dois meses depois da Portugália abrir uma unidade no Estádio da Luz, em Lisboa, e outra no Évora Plaza, no Alentejo.

Além dos bifes, estes espaços servem também os pregos, os croquetes e a açorda de camarão que a Portugália já nos habituou.

O grupo tem 29 restaurantes espalhados de norte a sul de Portugal.