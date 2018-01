James Franco acusado de assédio depois de ganhar Globo de Ouro

Violet Paley descreveu detalhes dos abusos no Twitter.

21:47

A cerimónia dos Globos de Ouro deste ano ficou marcada pelo protesto contra o assédio sexual e violações em Hollywood com a maioria das atrizes a optar por vestidos pretos para demonstrar o seu desagrado com estes crimes.

Apesar do sucesso do evento, muitos internautas e atrizes de Hollywood revoltaram-se ao verem James Franco receber o Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator (Comédia ou Musical) pelo filme O Artista do Desastre. É que o ator já foi acusado por várias mulheres de assédio sexual.

A atriz Violet Paley foi uma das mulheres que expôs a situação, descrevendo as atitudes de James Franco no Twiiter.

"Belo pin Time’s Up, James Franco. Lembras-te quando empurraste a minha cabeça para baixo dentro de um carro em direção ao teu pénis exposto e outra vez, quando pediste para uma amiga minha, de apenas 17 anos, ir para um hotel contigo? Depois de teres sido apanhado a fazer o mesmo com outra pessoa de 17 anos?", questionou a artista nas redes sociais, recordando o polémico caso de 2014, quando James Franco foi acusado de enviar mensagens inapropriadas a uma jovem.





Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de janeiro de 2018







Algumas horas depois, também Sarah Tither-Kaplan criticou a atribuição do Globo de Ouro ao ator.

"Olá, James Franco. Bom pin Time’s Up nos Globos de Ouro. Lembras-te de quando há umas semanas atrás me disseste que a nudez completa que me fizeste fazer em dois dos teus filmes por 100 dólares por dia não era uma exploração porque assinei um contrato para o fazer? O tempo acabou", escreveu a atriz.





Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan (@sarahtk) 8 de janeiro de 2018







O artista ainda não comentou nenhuma das acusações.