Jane Fonda operada a cancro no lábio

Atriz norte-americana apareceu em evento com um penso.

20:11

Jane Fonda revelou durante a apresentação da 9ª temporada da série "Gracie e Frankie" que foi operada para remover um temor no lábio. A atriz esteve no centro das atenções ao aparecer no evento com um penso a cobrir o lábio.

"Quero explicar o penso no meu lábio, porque normalmente não saio de casa assim. Tirei um cancro do lábio. Não deu tempo para curar antes de estar com vocês, mas está tudo bem", disse a atriz.

De recordar que, em 2010, a atriz, de 80 anos, foi também operada depois de lhe ter sido detetado um tumor na mama que depois de ter passado pela cirurgia recuperou.