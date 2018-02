Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jennifer Aniston anuncia fim do casamento

Atriz estava casada com Justin Theroux há três anos, mas afirma que continuam melhores amigos.

14:22

Jennifer Aniston, de 49 anos, e o marido Justin Theroux, de 46, tornaram pública esta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, a decisão de terminar o casamento de três anos.



No comunicado, partilhado pelo agente da atriz, o casal afirma estar consciente do mediatismo que a decisão envolve, e por essa razão decidiu optar pelo documento.



"Normalmente, fá-lo-íamos em privado, mas tendo em conta o facto de a indústria não resistir a especular e inventar, quisemos contar a verdade diretamente", lê-se no texto.



Jennifer e Justin afirmam que "foi uma decisão mútua e feita com amor no final do ano passado". "Somos dois melhores amigos que decidiram deixar de ser um casal, mas que estão esperançosos de manter a sua querida amizade", afirma o agora ex-casal.



Ambos sublinham "acima de tudo, o profundo respeito e amor" que têm um pelo outro irá permanecer.



O casal conheceu-se nas gravações do filme "Tropic Thunder" ("Tempestade Tropical", em português), em 2011, após o fim do primeiro casamento de Justin. Jennifer já tinha sido casada com Brad Pitt, que a deixou por Angelina Jolie.