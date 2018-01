Jerónimo alerta que valorização do trabalho exige ação "sem ambiguidade"

Por Lusa | 19:26

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, definiu hoje como uma das principais prioridades do partido a "valorização do trabalho e dos trabalhadores" e instou o PS a definir-se "sem ambiguidade" para dar passos nessas "políticas de esquerda".

Jerónimo de Sousa foi o principal orador do comício que encheu o grande auditório da Universidade do Algarve, em Faro, e considerou que este objetivo "é não apenas um elemento distintivo de uma verdadeira política de esquerda que caracteriza, marca e define as forças que a protagonizam, mas objeto e condição do desenvolvimento e do progresso social".

O líder do PCP advertiu que a "valorização do trabalho" exige intervir, por exemplo, para "criar postos de trabalho", para "combater a desregulação dos horários de trabalho e eliminar a precariedade" ou "eliminar as normas gravosas da legislação laboral" e "acabar com os bloqueios à negociação e contratação coletiva e repor os direitos retirados".