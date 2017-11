Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jessica Athayde admite que a polémica a ajudou

Atriz conta que críticas lhe deram “visibilidade”.

A notoriedade de Jessica Athayde saiu reforçada a partir de 2014, quando, depois de ter aceitado o convite para desfilar em biquíni na ModaLisboa, foi chamada de gorda. É a própria atriz de 31 anos que o admite.



"De repente, queriam-me para tudo o que era campanha, desde os iogurtes ao gel de banho. Eu, até então, nem era muito solicitada, mas, nessa altura, houve assim um ‘boom’ enorme e acredito que o episódio tenha sido fundamental para reforçar a minha visibilidade", revelou, à revista ‘G.Q.’.



Já se passaram três anos, mas a atriz continua a lucrar com o episódio e é imagem de inúmeras campanhas. Por outro lado, o seu blogue pessoal, Jessy James, também ganhou em visualizações.



Na altura, Jessica aproveitou as críticas para deixar uma mensagem a outras mulheres que passaram pelo mesmo e as suas palavras foram amplamente partilhadas nas redes sociais.