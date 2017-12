Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jessica Athayde apalpa Rita Pereira

Atrizes provocantes aquecem redes sociais.

22.12.17

É, de certeza, um dos momentos mais divertidos dos bastidores da ‘Gala de Estrelas’, da TVI, mas só agora foi partilhado. Rita Pereira, de 35 anos, divulgou nas redes sociais uma fotografia em que Jessica Athayde surge a apalpar-lhe o rabo.



Uma publicação revelada durante o dia de ontem, por ocasião do 32.º aniversário da ex-namorada de João Manzarra. "É o aniversário dela e esta é a nossa vida nos bastidores", escreveu a atriz de ‘A Herdeira’ na legenda, mostrando a excelente relação que tem com a colega da estação de Queluz de Baixo.



Recorde-se que Rita e Jessica são amigas desde 2005, quando fizeram parte do elenco da segunda série juvenil ‘Morangos com Açúcar’.