Atriz teve quebra de tensão após ter passado três dias a beber sumos detox e mostra-se arrependida nas redes sociais.

Por Vânia Nunes | 01:30

Jessica Athayde decidiu fazer uma dieta detox, e durante três dias bebeu apenas sumos, mas a experiência acabou por não correr da melhor forma. No final do último dia, a atriz de 32 anos fez um desabafo nas redes sociais, no qual se mostrou arrependida.