Artista e Gonçalo Lopo estavam juntos desde o verão.

Por Patrícia Bento | 06:00

Jessica Athayde voltou a entrar para o grupo das mulheres mais desejadas e... solteiras. A atriz, de 32 anos, tinha voltado a encontrar o amor ao lado de Gonçalo Lopo, depois do divórcio com Gonçalo Claro há um ano, mas as coisas não correram bem.

Clique na imagem para saber mais