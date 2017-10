Mandava meninas dos 6 aos 9 anos sentarem-se no colo e apalpava-as na sala de aulas.

Referente à notícia: ‘Ambulâncias do INEM paradas’.

Denúncia de médico do Sabugal levou à intervenção da GNR.

Portugal

Condutor terá feito confusão com as regras da estrada em Portugal e conduzia na faixa esquerda da Variante do Troto.