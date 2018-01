Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Câncio nua em novela

Atriz vai regressar ao ecrã.

08:35

Afastada do pequeno ecrã há um ano, Joana Câncio vai regressar às novelas com a novela ‘Jogo Duplo’, da TVI.



A atriz de 32 anos vai ser Catarina, uma personagem sensual que vai viver um romance escaldante com um jornalista, interpretado por Afonso Pimentel. E terá de gravar sem roupa.



"Estou preparadíssima para essas cenas", disse, à revista TV Guia. "Não é nada de mal, nem são um exagero. Está tudo feito em boa medida", acrescentou.