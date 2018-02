Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

João Rôlo perde pai e mãe em três dias

Estilista está a viver o pior momento da sua vida.

João Rôlo está a viver o pior momento da sua vida. O estilista, de 53 anos, um dos mais conceituados e respeitados da área, perdeu a mãe e o pai em apenas três dias.



A progenitora de João Rôlo morreu no dia 7, vítima de doença prolongada, tendo o pai falecido no dia do funeral, na sexta-feira, por desgosto de ter visto partir a companheira de longa data.



"Nem tenho palavras para dizer o que sinto... após o funeral da minha querida mãe o meu pai também quis regressar a casa com ela e partiu... mais uma estrela no céu", escreveu a irmã do estilista, Fátima Rôlo, na sua página do Facebook.