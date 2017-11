Johnny Depp aparece "bêbebo" em antestreia de filme

Imagens mostram ator a cambalear e a ser agarrado por um segurança privado.

15:05

As imagens, publicadas online em diversos jornais, mostram, de facto, o ator a ser agarrado pelo segurança na passadeira vermelha, mas os representantes do ator ainda não comentaram o sucedido.

Johnny Depp apareceu embriagado na antestreia do seu novo filme " Um Crime no Expresso do Oriente ", em Londres.Segundo avança o jornal britânico The Sun, o ator "cheirava a álcool" quando chegou à passadeira vermelha do Royal Albert Hall e cambaleava, tendo de ser assistido com regularidade por um segurança privado, que o impediu de cair.O jornal adianta, ainda, que a estrela de Hollywood esteve presente num evento numa discoteca londrina na noite anterior e deverá ter decidido levar a festa até à antestreia aparecendo "visivelmente alterado"."O Johnny estava a ter uma noite à antiga e até teve de ser chamado a atenção três vezes por estar a fumar dentro da discoteca. Na noite da 'premiere' ele estava com um humor estranho e toda a gente achou que ele tinha bebido", garantiu ao jornal uma fonte do meio.