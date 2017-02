Johnny Depp chegou a gastar dois milhões de dólares por mês

Johnny Depp está à beira da falência: quem o afirma é a administradora financeira, The Management Group, que geriu durante anos as finanças do ator e que agora apresentou uma queixa contra este por uma dívida que não foi paga.



Segundo documentos que a empresa apresentou em tribunal - num processo movido por Depp contra a financeira -, o americano gastou cerca de 450 milhões de euros durante 20 anos, o que dá uma média de dois milhões de dólares por mês.



Entre os gastos do ator estariam 14 propriedades, incluíndo um castelo em França, casas em Hollywood e em Los Angeles, uma quinta em Kentucky e até ilhas nas Bahamas. À lista juntam-se um iate e vários carros, bem como gastos de luxo como vinhos de marca, obras de arte e instrumentos musicais de colecionador.





A lista dos gastos e dos bens extravagantes do ator veio a público na sequência de um processo que o ex-marido de Amber Heard moveu contra o The Management Group, acusando-os de pagarem os seus impostos incorretamente e de fazerem empréstimos sem a sua autorização. A empresa nega tais acusações, garantindo que de tudo fizeram para impedir que Jonnhy Depp gastasse toda a sua fortuna de forma 'inconsciente' e não acabasse em ruína.