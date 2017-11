Ator protagoniza orgia com modelos ousadas em videoclipe.

Foi preciso uma música de Marilyn Manson para vermos Johnny Depp como poucas vezes no cinema. No videoclipe de ‘Kill 4 Me’, o ator está a dar que falar devido às cenas de sexo com Jocelyn Binder e Bailee MyKell Cowperthwaite. Nas imagens, Depp vai do sexo oral à orgia com várias mulheres e com Marilyn Manson à mistura.