Johnny Depp sugere homicídio de Donald Trump

Depp reconheceu depois que os seus comentários poderiam causar polémica.



"Claro, isto vai aparecer na imprensa e será horrível. Trata-se apenas de uma pergunta. Não estou a insinuar nada", acrescentou.



Depp não é, porém, o único a quem Donald Trump serve de pretexto para invocar o assassinato do Presidente norte-americano Abraham Lincoln em 1865 pelo ator John Wilkes Booth.



Madonna disse já em Washington que pensava muito em como fazer explodir a Casa Branca e o rapper norte-americano Snoop Dogg fez-se filmar num vídeo de uma das suas músicas a disparar uma pistola de brinquedo contra uma imagem de Trump.



O ator Johnny Depp criou polémica na noite de quinta-feira no festival de música de Glastonbury, este de Inglaterra, ao perguntar-se sobre a última vez que um ator assassinou um presidente dos Estados Unidos da América (EUA).De acordo com a comunicação social britânica, Depp perguntou à audiência, ao apresentar o seu filme "The Libertine": "Podem trazer Trump aqui?".A questão provocou os gritos da assistência, pelo que o ator continuou: "Não perceberam! Quando foi a última vez que um ator assassinou um presidente?".