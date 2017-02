Jóias de Kardashian foram derretidas e vendidas na Bélgica

Dezasseis pessoas foram detidas pelo assalto.



Na madrugada de 3 de outubro, a vedeta, de 36 anos, foi atacada por cinco homens armados, numa residência hoteleira de luxo no centro de Paris, onde se encontrava para assistir à semana da moda da capital francesa.



Avaliado em nove milhões de euros, este foi o mais importante roubo de joias cometido em França nos últimos 20 anos.Na madrugada de 3 de outubro, a vedeta, de 36 anos, foi atacada por cinco homens armados, numa residência hoteleira de luxo no centro de Paris, onde se encontrava para assistir à semana da moda da capital francesa. Depois de terem amarrado Kim Kardashian, que fecharam na casa de banho, os assaltantes fugiram com um anel no valor de quatro milhões de euros e um cofre de joias, cujo montante foi avaliado em cinco milhões. Depois de terem amarrado Kim Kardashian, que fecharam na casa de banho, os assaltantes fugiram com um anel no valor de quatro milhões de euros e um cofre de joias, cujo montante foi avaliado em cinco milhões.



A única peça que terá ‘sobrevivido’ é o anel de noivado que Kanye West deu a Kim Kardashian: "Tínhamos medo de o vender porque é uma pedra fácil de reconhecer".Dezasseis pessoas foram detidas pelo assalto.

Aomar Ait Kihedache, um dos assaltantes que em outubro do ano passado assaltou Kim Kardashian em Paris, terá confessado à polícia qual o destino das jóias roubadas à socialite. Os bens foram derretidos e vendidos na Bélgica.Segundo os testemunhos de Kihedache, de 60 anos, publicados pelo jornal francês Le Monde, o suspeito afirmou que "para que as jóias não fossem reconhecidas", o grupo de assaltantes tomou a decisão de as derreter."Uma das pessoas ficou encarregue disso. Ele voltou com barras ... no total, tínhamos cerca de 800 e poucas gramas, o que deu um total de ... entre 25 e 28 mil euros", detalhou.