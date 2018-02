Jorge Jesus confirma acordo com o Benfica

Por Lusa | 21:10

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, confirmou hoje ter chegado a acordo com o Benfica, no processo em que os 'encarnados' pediam 14 milhões de indemnização na sequência da saída do técnico da Luz.

"Quem chegou a acordo foi o meu advogado, foi ele que resolveu o problema. Quando sair daqui vou falar com ele. Tanto eu como o Benfica achamos que era a melhor solução e foi tudo normal", disse Jorge Jesus, em conferência de imprensa no final do encontro do Sporting com o Astana (3-3), na Liga Europa.

Fonte próxima do processo adiantou à agência Lusa que os termos do acordo vão ser tornados públicos na sexta-feira.