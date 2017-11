Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Ronaldo já está no hospital para dar à luz

Jornal 'El Español' diz que filha de Georgina Rodríguez e do craque está prestes a nascer.

Por Catarina Figueiredo | 12:28

O jornal El Español adianta, este domingo, que Georgina Rodríguez já deu entrada no Hospital Universitário Quirón de Madrid, pronta para dar à luz Alana Martina, a quarta filha de Cristiano Ronaldo.



A unidade hospitalar escolhida para o parto da bebé fica na localidade de Pozuelo de Alarcón, perto da urbanização La Finca, onde reside o craque português com a família.



De acordo com a publicação, o parto já tem data e hora marcada, por indicação da médica Inés Tamarit que tem acompanhado a gravidez de Georgina e que irá trazer ao mundo a pequena Alana. A escolha da médica para acompanhar o nascimento da bebé não terá sido em vão: Inés Tamarit é a coordenadora da Unidade de Diagnostico Pré-Natal do hospital madrileno e ainda uma das mais reputadas profissionais na especialidade de obstetrícia.



Cristiano Ronaldo prepara-se para dar as boas-vindas à sua quarta filha. O jogador do Real Madrid já é pai de Cristiano Jr, de sete anos, e ainda dos gémeos Eva e Mateo, nascidos este ano.