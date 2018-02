Jornalista portuguesa Isabel Lucas é curadora do prémio de literatura Oceanos 2018

Por Lusa | 21:32

O Oceanos -- Prémio de Literatura em Língua Portuguesa, organizado pelo Itaú Cultural, no Brasil, terá este ano, pela primeira vez, uma curadora portuguesa, a jornalista Isabel Lucas.

Ela dividirá o posto com Mirna Queiroz, Selma Caetano e Manuel da Costa Pinto, todos curadores brasileiros.

As inscrições para a edição de 2018 começam sexta-feira, a partir das 10:00, em Brasília (12:00 em Lisboa) e se estendem até às 23:59 do dia 18 de março (02:00 do dia seguinte, em Portugal, 01:00 Açores).