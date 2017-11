Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalistas da CMTV correram pelo síndrome de Asperger

“Foi muito duro mas superámos”, garantiram João Ferreira e Francisco Penim.

"Foi muito duro, mas superámos o desafio". Oitenta e nove dias depois de começarem a preparação para uma grande aventura, os jornalistas da CMTV João Ferreira e Francisco Penim deram corda às sapatilhas e correram, ontem, a 14ª Maratona do Porto.



No coração levavam a causa que os moveu - o síndrome de Asperger - e nas pernas a força e a coragem. Após 04h57 a correr 42 quilómetros , o cansaço ficou diluído na felicidade estampada no rosto dos dois jornalistas. "Apesar das dores, valeu a pena.



Foi uma aventura maravilhosa que teve vários sentimentos, entre eles o reforço da amizade que me liga ao Penim", revelou ao CM João Ferreira.