José Carlos Malato separado após um ano de namoro

Apresentador manteve um relacionamento com o músico João Caçador.

17:35

José Carlos Malato e João Caçador terminaram recentemente a relação amorosa que mantinham há cerca de um ano. Apesar de nunca terem falado abertamente sobre o assunto, as declarações de amor eram uma constante nas redes sociais de ambos.

Os rumores de que a relação não estaria a ultrapassar a melhor fase surgiram em dezembro do ano passado quando o apresentador do canal generalista RTP partilhou uma fotografia com os seus cães. "O único amor que é para toda a vida", escreveu na legenda da mesma, dando asas às especulações da imprensa e dos fãs.

Para além de Malato, na mesma altura também o fadista tinha publicado na página pessoal do Instagram a frase "depois de si vem outra pessoa". O jovem de 27 anos acabou por apagar a publicação pouco tempo depois.

Segundo avançou a mais recente publicação da revista TV7 Dias, Malato e Caçador colocaram mesmo um ponto final no relacionamento ainda antes da entrada em 2018 e já não se encontram a viver juntos, tendo o músico saído da casa do apresentador de 53 anos.

Em 2017, o par foi considerado o casal do ano pela Dezanove, uma plataforma online de apoio à comunidade LGBTI portuguesa.