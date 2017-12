Ator esteve em Portugal e terminou namoro com a companheira.

Por Rute Lourenço | 01:30

A gozar uns dias de férias em Portugal, José Fidalgo quis esclarecer a relação com Oceana Basílio e, segundo apurou o, marcou um encontro em Lisboa para terminar tudo com a atriz, que ficou em lágrimas com a decisão.