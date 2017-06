Judite Sousa celebra aniversário de amiga na noite lisboeta

Judite de Sousa foi festejar esta quarta-feira o aniversário da antiga colega Rita Marrafa de Carvalho num espaço tendência de Lisboa. A jornalista da RTP celebra este ano 40 anos de vida e convidou os melhores amigos para estarem consigo nesta viragem de década.



O local escolhido foi o restaurante Lisboa Rio, no armazém A, do Cais de Sodré. Um dos convidados partilhou uma fotografia de um dos momentos da festa, onde aparecem, para além de Judite de Sousa e da aniversariante, o diretor do centro de formação jornalística Palavras Ditas, Nuno Azinheira e o diretor da revista Nova Gente, Luís Gamboa.



A pivot da TVI parece estar, aos poucos, a retomar a vida social, numa altura em que que o seu estado de saúde não está a cem por cento, vendo-se obrigada a compensar esse desanimo no trabalho.

