Jornalista da TVI recorre a cirurgião da rainha Letizia.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Foi durante o concerto da cantora brasileira Ana Carolina, no Casino Estoril, que Judite Sousa, de 57 anos, surpreendeu com um visual mais jovem. As mudanças no rosto da jornalista, com as maçãs do rosto mais preenchidas e o pescoço liso, foram notadas e comentadas pelos convidados presentes, que elogiaram a imagem "fresca" de Judite.