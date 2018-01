Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julie Sergeant emocionada com surpresa

Colegas cantam os parabéns à atriz.

09:49

Julie Sergeant foi surpreendida pelos colegas do elenco da novela ‘A Herdeira’, da TVI, na quinta-feira, dia em que completou 48 anos.



Os atores da trama juntaram-se e surgiram no local onde Julie Sergeant estava a gravar com um bolo de aniversário e cantaram-lhe os parabéns.



O momento foi partilhado nas redes sociais e pode ver-se a atriz emocionada. "Não estava à espera, estou muito sensibilizada com o vosso gesto", disse.



Ao longo do dia foram muitas as figuras públicas que lhe deixaram mensagens no Facebook e na Instagram.



Julie, recorde-se, atravessa um momento difícil depois da morte da mãe, Guida Maria, no início do mês.