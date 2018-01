Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Julie Sergeant regressa ao trabalho

Atriz já voltou às gravações da telenovela ‘A Herdeira’ depois da morte da mãe, a atriz Guida Maria.

09:04

A viver momentos delicados com a morte da mãe, Guida Maria, vítima de cancro, há uma semana, Julie Sergeant já regressou ao trabalho.



A atriz partilhou nas redes sociais uma foto em que mostra estar a ser muito mimada pelos colegas da telenovela ‘A Herdeira’, da TVI.



"De regresso ao trabalho com os meus meninos lindos", escreveu na legenda da fotografia em que surge sorridente ao lado de Kelly Bailey e Pedro Granger.



Recorde-se que a atriz Guida Maria morreu aos 67 anos, no hospital, depois de lutar desde o verão contra um cancro no pâncreas.